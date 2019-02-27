Вагит Алекперов примет участие на заседании ОПЕК+ в Баку

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов планирует принять участие на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 18 марта в Баку, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Наряду с этим глава компании примет участие в совещании министерства энергетики России по теме сделки ОПЕК+ 1 марта.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли ЛУКОЙЛ 1 марта принять участие в совещании в Минэнерго России по сделке ОПЕК+, В.Алекперов сказал: "Да".

"И я, наверное, буду также принимать участие 18 марта во встрече министров нефти в Баку", - добавил он.