Вагит Алекперов: Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ "Пик спроса на нефть в мире может наступить не ранее 2040 года".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент "Лукойла" Вагит Алекперов.

По его словам, даже при пессимистическом для топливных двигателей сценарии, пик спроса на нефть со стороны транспорта не ожидается до 2030 года: "А это означает, что пик суммарного спроса на нефть может наступить не ранее 2040 года".

В.Алекперов добавил, что спрос на энергоносители в мире продолжит расти в связи с ростом населения и ВВП на душу населения, при этом быстрее всего будет расти потребление энергоносителей из возобновляемых источников, ожидается рост спроса на газ, сокращение потребления угля и умеренный рост спроса на нефть.

"При этом темпы роста спроса на нефть существенно замедлятся по сравнению с текущей динамикой, но пока преждевременно говорить о пике спроса. Это связано, в первую очередь, с развитием нефтехимии. По различным оценкам, себестоимость может вырасти до 60‒70 долларов за баррель к 2030 году", - сказал В.Алекперов.