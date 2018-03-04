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    Вагит Алекперов обсудил с премьером Ирака темпы добычи "Лукойлом" иракской нефти

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Вопросы темпов добычи нефти и сопутствующего газа на проектах, в которых участвует в Ираке российская компания "Лукойл", обсудили в воскресенье в Багдаде иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади и глава компании Вагит Алекперов.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в воскресенье пресс-релизе канцелярии главы кабинета министров Ирака.

    На встрече было рассмотрено "выполнение проектов, в которых задействована российская компания, в частности по разработке месторождения "Западная Курна - 2" в провинции Басра, в рамках повышения добычи нефти, сопутствующего газа, а также предоставления новых рабочих мест иракским гражданам". Отмечается, что аль-Абади и Алекперов также обсудили "ускорение процесса по проекту на месторождении Рафиа, расположенного на границе провинций Мутанна и Ди-Кар".

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