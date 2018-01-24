Вагит Алекперов: Нельзя допустить взрывного роста цен на нефть до 150 долларов

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Цены на нефть в результате соглашения о сокращении добычи (ОПЕК+) должны быть стабилизированы, но нельзя допустить их взрывного роста до 150 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава LUKoil Вагит Алекперов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Такое ощущение, что правительства стран, которые производят нефть, не устраивает уже и 70 долларов, и начинается снова гонка за "механическим зайчиком". Мы должны привести цены в норму, к уровню 2011-2012 года, и потом плавно выходить из этого соглашения. Мы не должны допустить снова взрывного скачка цен на нефть, как было - 140-150 долларов", - сказал Алекперов.

По словам Алекперова, LUKoil сформировал свой бюджет на ближайшие три года исходя из цены нефти в 50 долларов за баррель.