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    Вагит Алекперов купил акции "Лукойла" почти на 9 млн. долларов

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Президент "Лукойла" Вагит Алекперов купил акции компании на 604,51 млн рублей (около 9 млн. долларов).

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении компании.

    В результате сделки по покупке на внебиржевом рынке 21 декабря 123,5 тыс. акций, его доля прямого владения акциями "Лукойла" увеличилась до 2,84% с 2,825%.

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