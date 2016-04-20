​Вагит Алекперов: Дно рынка нефти уже пройдено

Баку. 20 Апреля. REPORT.AZ/ "Дно рынка нефти в 30 долларов США уже пройдено, на начало 2017 года цены будут в районе 50 долларов США".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава российской нефтекомпании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

"Я глубоко убежден, что дно цены мы уже нащупали, оно является где-то около 30 долларов за баррель. Сегодня мы оттолкнулись от него. И то, что мы демонстрируем 40-42 доллара (за баррель - ред.) даже после встречи в Дохе, говорит, что мы переходим к периоду стабильности цен и возрастающего тренда", — сказал Алекперов. "Я все-таки уверен, что к концу этого года - началу следующего года цена будет составлять около 50 долларов", — добавил он.