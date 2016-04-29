Вагит ​Алекперов: Для LUKoil критической будет цена нефти на уровне 12 долларов за баррель

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Для российской LUKoil критической будет цена нефти на уровне 12 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент LUKoil Вагит Алекперов в интервью немецкой газете Die Welt.

"Как и все компании, мы можем сэкономить на стоимости нашей инвестиционной программы. Если мы сокращаем все инвестиционные проекты, критическая цена будет около 12 долларов за баррель", - отметил он.

Глава компании прогнозирует в следующем году незначительное снижение объемов нефтедобычи в России, а затем будет стабилизация в пределах 525-530 млн. тонн в год.

В.Алекперов добавил, что задачей компании в течение следующих двух лет будет убедить правительство и парламент в необходимости принятия законодательства для стимулирования работы на старых месторождениях.