Вагит Алекперов: Цены на нефть в 2016 году сохранятся на уровне 42-47 долларов

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Цены на нефть в 2016 году сохранятся на уровне 42-47 долларов за баррель. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом глава компании "Лукойл" Вагит Алекперов заявил в интервью болгарской газете "Труд".

"Был на встрече со странами ОПЕК в Вене, где разговаривал с министрами из Ирана и Ирака, различными аналитиками, все считают, что в будущем году цены сохранятся на сегодняшнем уровне. То есть мы говорим о существующих низких ценовых уровнях $в 42-47 за баррель. В конце 2016 - начале 2017 года цены начнут повышаться", - заявил Алекперов.

По его мнению, в 2017 году объемы производства нефти и уровень потребления сравняются, после чего цена на нефть начнет расти, хотя и не так быстро, как в кризисные годы.

"По нашим расчетам, в среднесрочном плане цены будут колебаться на уровне $60 за баррель, - уточнил Алекперов. - Человечество продолжит искать новые источники энергии, но в следующие 40-50 лет будут преобладать традиционные источники энергии - нефть, газ и уголь".