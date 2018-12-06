Вагит Алекперов: Цена нефти в 60 долларов за баррель должна быть сохранена

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Цена в 60 долларов США за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе".

Как передает Report, об этом глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил в интервью агентству Bloomberg.

По словам Алекперова, если Россия пойдет на предложенное сокращение, то "Лукойлу" потребуется три-четыре месяца, чтобы полностью выполнить соответствующие инструкции.

"Лукойл" в настоящий момент планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 1%.

По словам Алекперова, в случае принятия решения о сокращении добычи нефти на уровне ОПЕК+ компания скорректирует свои планы.

"Я надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - сказал он в Вене, где накануне прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.