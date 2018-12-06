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    Вагит Алекперов: Цена нефти в 60 долларов за баррель должна быть сохранена

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Цена в 60 долларов США за баррель удовлетворяет потребности производителей и потребителей и должна быть сохранена на этом уровне в январе".

    Как передает Report, об этом глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил в интервью агентству Bloomberg.

    По словам Алекперова, если Россия пойдет на предложенное сокращение, то "Лукойлу" потребуется три-четыре месяца, чтобы полностью выполнить соответствующие инструкции.

    "Лукойл" в настоящий момент планирует увеличить добычу нефти в 2019 году на 1%. 

    По словам Алекперова, в случае принятия решения о сокращении добычи нефти на уровне ОПЕК+ компания скорректирует свои планы.

    "Я надеюсь на то, что, возможно, эти меры не потребуются", - сказал он в Вене, где накануне прошло заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

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