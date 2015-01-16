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    ​Вагит Алекперов: Цена нефти может упасть до 25 долларов

    Президент компании Лукойл считает, что в этом году на рынке будут наблюдаться перепады цен на нефть

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Не исключается, что цена за один баррель нефти может упасть на мировом рынке до 25 долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил президент компании "Лукойл" Вагит Алекперов. 

    По его словам, причиной тому будет нежелание стран ОПЕК и Саудовской Аравии снизить добычу нефти. 

    По мнению Алекперова, это будет краткосрочное снижение, однако значительные колебания стоимости нефти продлятся в течение всего 2015 года.

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