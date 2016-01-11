​Вагиф Алиев: Вопрос импорта продукции завода Star в Азербайджан не рассматривается

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджан не нуждается в импорте нефтепродуктов, которые будут производиться на заводе Star Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), строящемся на полуострове Petkim в регионе Алиага турецкого города Измир. Как сообщает Report со ссылкой на ANS TV, об этом сказал начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

"При импорте производимой в Эгейском регионе продукции на рынок Азербайджана с учетом себестоимости и транспортных затрат их стоимость будет высокой. Поэтому SOCAR не рассматривает вопрос импорта продукции завода Star в Азербайджан", - подчеркнул начальник Управления инвестиций.

Он отметил, что для удовлетворения спроса на азербайджанском рынке SOCAR реализует проект реконструкции Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева: "Благодаря реализации данного проекта спрос в стране на бензин стандарта Евро-5 будет полностью покрыт".

Отметим, что SOCAR начал деятельность в Турции в 2008 году после приватизации Petkim Holding и осуществляет в этой стране деятельность под брендом SOCAR Turkey.

Фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайипом Эрдоганом. Мощность завода составит 10 млн. сырой нефти в год.

На сегодняшний день завершена половина работ на заводе. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.

Общая инвестиционная стоимость проекта составляет 5,6 млрд. долларов. Из них 2,4 млрд. долларов финансируется за счет собственных ресурсов SOCAR, остальные 3,2 млрд. долларов средств - 23 зарубежными банками. Являющийся самым крупным проектом финансирования в истории реального сектора Турции со сроком погашения 18 лет, данный проект реализуется консорциумом, в который входят Eximbank США, Японии, Кореи, Испании и Италии.