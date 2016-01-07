​Вагиф Алиев: Транспортировка иранского газа по TANAP пока обсуждается только на политическом уровне

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Вопрос транспортировки иранского газа по Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) обсуждается на различных политических встречах. Однако пока не вступил в этап торговых переговоров.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев в интервью ANS TV: "Этот проект предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспия. На первоначальном этапе пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год".

Он отметил, что проект TANAP - это система, которая создаст возможность для непосредственного экспорта азербайджанского газа из Азербайджана в Турцию.

В.Алиев сообщил, для обеспечения экспорта в Турцию газа из Азербайджана или других источников мощность трубопровода TANAP может быть увеличена с 16 до 31 млрд. кубометров.

По его словам, технически возможна доставка новых объемов газа в Турцию: "Что касается вопроса "Может ли Азербайджан поставлять в Турцию дополнительные объемы газа?", надо сказать, что нынешняя политическая ситуация внесла определенную напряженность в российско-турецкие отношения. Однако я, как специалист в этой сфере, не наблюдаю каких-либо проблем с газом в Турции".

"Турция периодически рассматривает альтернативные проекты по поставке в страну дополнительных объемов газа из различных источников. Мы уже экспортируем крупные объемы газа в рамках долгосрочных контрактов. Нынешняя система позволяет обеспечить транспортировку газа в Турцию. Мы постараемся найти решение данных вопросов в рамках наших возможностей", - добавил В.Алиев.