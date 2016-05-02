Вагиф Алиев: Строительство TANAP идет по графику

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP) идет по графику, даже несмотря на низкие цены на нефть на мировом рынке и необходимость в получении иностранных кредитов. Как передает Report со ссылкой на сайт Natural Gas Europe, об этом сказал начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев.

Он отметил, что проект не имеет финансовых проблем. По его словам, по состоянию на 25 апреля для TANAP уже произведено 1 088 км труб, из них 893 км уложено на участке от границы Грузия-Турция до Эскишехира, а на участке примерно 475 км уже проведены сварочные работы.

Отметим, что Всемирный банк и Европейский инвестиционный банк в ближайшее время планируют выделение кредита на сумму 2,13 млрд. долларов компании BOTAŞ, которая обладает 30% долей в TANAP. BOTAŞ выделит на проект 780 млн. долларов.

Напомним, что TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции. Он берет начало из села Тюркгёзю провинции Ардахан, пройдет через 20 областей и в районе Ипсала города Эдирне подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Грузии Георгия Маргвелашвили состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд. кубометров в год, из которых 6 млрд. кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.

Доля SOCAR в проекте TANAP составляет 58%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.