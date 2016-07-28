Вагиф Алиев: SOCAR Turkey реорганизует свои операции

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Являясь международной компанией, которая знает и выполняет свои обязательства по отношению ко всем своим партнерам, создает дополнительную ценность своими работами и проектами, осуществляет свои операции в надежной и экономически оптимальной форме, создает многостороннюю, новаторскую среду, SOCAR Turkey реорганизует свои операции.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR Turkey Enerji A.Ş, об этом заявил начальник управления инвестиций SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана), председатель правления SOCAR Turkey Enerji и Petkim Holding Вагиф Алиев.

"В этом направлении мы провели ряд организационных изменений в дополнении к заявленным конкретным инвестициям, которые мы объявим в ближайшие дни. С 27 июля разработали модель укрепления международной позиции в SOCAR Turkey и компаниях группы", - добавил начальник управления.

Он отметил, что благодаря полномочиям C-Level крупнейшие инвестиции будут приведены в более эффективное состояние, проекты ускорятся, повысится эффективность в сроках принятия и применения решений.

В.Алиев заявил, что Petkim Holding является очень важной инвестицией SOCAR в Турции: "После присоединения Petkim к компании SOCAR в 2008 путем приватизации мы стараемся повысить позицию этой важной структуры. Благодаря реорганизации, Petkim будет способствовать развитию промышленности в будущем". В этих рамках, с 27 июля 2016 года Садеддин Коркут передал свои полномочия Анару Мамедову".

Представитель SOCAR добавил, что в процессе всеобщей реорганизации, нацеленном на придание большей динамичности деятельности Petkim, аннулированы трудовые договора с 27 сотрудниками различных департаментов компании.

Oн отметил, что в рамках реорганизации уволились 4 сотрудника, работавшие в различных департаментах SOCAR Turkey.

"Процесс реорганизации SOCAR Турция и структур, охватывающий новые инвестиции, будет продолжен. Распространение недостоверной информации о данных процессах наносит урон как нашим акционерам, так и сотрудникам. Мы здесь для того, чтобы со всей нашей энергией быть рядом с Турцией, и хотим заявить, что продолжим непрерывные инвестиции", - заявил В.Алиев.