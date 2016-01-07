Вагиф Алиев: SOCAR играет серьезную роль в Грузии

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ "Иран имеет очень сильные экономические основы в регионе. Отмена санкций приведет к усилению желания Ирана играть более серьезную роль как в регионе, так и в более широком масштабе. С этой позиции одним из возможных вариантов являются поставки газа в Грузию через территорию Армении. Насколько этот рынок важен для Ирана?".

Как сообщает Report со ссылкой на ANS TV, об этом сказал начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев, комментируя обсуждения в связи с поставками иранского газа в Грузию.

Что касается влияния транспортировки иранского газа в Грузию на роль Азербайджана на этом рынке, В.Алиев отметил, что Грузия не только близкий сосед, но и стратегический союзник Азербайджана.

"Нет ничего странного в переговорах Грузии с Ираном или Россией о закупках газа. Каждое государство само определяет свою внутреннюю или внешнюю политику. Определение стратегического партнерства с Азербайджаном является политическим выбором Грузии. Мы не видим здесь серьезной опасности. SOCAR играет серьезную роль в Грузии, и известен как компания с сильными позициями. В течение последних 5 лет SOCAR является крупнейшей компанией и налогоплательщиком Грузии. Хотя итоги 2015 года еще не обнародованы, я уверен, что мы сохранили этот статус", - добавил В.Алиев.

Он напомнил, что имеется многолетнее соглашение с грузинским правительством: "По данному соглашению, главным игроком в газоснабжении Грузии является азербайджанский газ, в том числе, SOCAR. Грузия получает часть газа за транзит по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум в Турцию газа, добываемого в рамках первого этапа разработки "Шахдениз". В тоже время, Грузия закупает газ "Шахдениз-1". SOCAR также продает газ Грузии. Соглашение с грузинским правительством подписано до 2030 года. Согласно этому документу, мы являемся одними из основных поставщиков. Другим источником является газ, получаемый за транзит российского газа в Армению", - отметил начальник Управления инвестиций SOCAR.