Вагиф Алиев: SOCAR и TPAO продолжат совместные инвестиции

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Türkiye Petrolleri (TPAO) с 1994 года осуществляют совместные инвестиции. Естественно, мы намерены это продолжить.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания Türkiye Petrolleri (TPAO) с 1994 года осуществляют совместные инвестиции. Естественно, мы намерены это продолжить.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил начальник управления инвестиций SOCAR, заместитель председателя правления SOCAR Turkey Energy и Petkim Holding Вагиф Алиев, комментируя высказанное президентами Азербайджана и Турции в ходе встречи в Шуше мнение о возможности совместных инвестиций в третью страну.

По его словам, пока не ясно, о какой стране речь, однако, скорее всего, она близко расположена географически.