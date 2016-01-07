​Вагиф Алиев: Работы по прокладке TANAP идут по графику

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Работы по прокладке Трансанатолийского трубопровода (TANAP), призванного обеспечить поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз", идут по графику. Как сообщает Report, об этом сказал начальник Управления инвестиций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Вагиф Алиев в интервью ANS TV.

Он отметил, что уже завершено производство труб для участка протяженностью 850 км трубопровода длиной 1 300 км от грузино-турецкой границы до города Эскишехир: "Трубы производятся, в основном, в Турции, а часть - в Китае. Затем они проходят специальные испытания на производящем их предприятии. Уже подготовлено свыше 600 км территории под прокладку TANAP, проведены сварочные работы на участке трубопровода протяженностью 230 км".

Начальник Управления инвестиций сообщил, что участок до турецкого Эскишехир будет сдан в июне 2018 года. По его словам, сейчас на повестке дня стоит вопрос о завершении строительства раньше срока: "В рамках визита премьер-министра Турции Ахмета Давудоглу в Баку с официальными лицами Азербайджана обсуждался вопрос о сдаче TANAP раньше срока. Этот вопрос сейчас стоит на повестке дня".

Коснувшись значения проекта, В.Алиев отметил, что TANAP является крупнейшим инфраструктурным проектом не только в регионе, но и во всем мире: "Реализация проекта началась после серьезных подготовительных работ. TANAP - важнейший сегмент проекта Южного газового коридора. Подобные проекты требуют серьезной подготовки, необходимо заранее решить тысячи вопросов. Протяженность TANAP составляет 1 850 км, диаметр - 56 дюймов. Не существует практики прокладки труб диаметром свыше 56 дюймов. Трубопровод пройдет по территории Турции с различным рельефом - от заснеженных горных участков до низменностей".

"На участке протяженностью 1 300 км от грузино-турецкой границы до города Эскишехир будет проложен трубопровод диаметром 56 дюймов, отсюда до греко-турецкой границы - диаметром 48 дюймов", - сказал В.Алиев.