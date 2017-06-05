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    Вагиф Алиев: Новое нефтехимическое предприятие на Петкиме обойдется примерно в 3 млрд долларов

    Новое предприятие может стать “вторым Petkim”

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) работает над новым инвестиционным проектом по производству нефтехимической продукции на полуострове Петким (Измир, Турция). Инвестиционная стоимость нового нефтехимического предприятия составит примерно 3 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал турецким журналистам начальник управления инвестиций SOCAR, председатель правления SOCAR Turkey Вагиф Алиев на международной нефтегазовой конференции, прошедшей на прошлой неделе в Баку.

    По его словам, проект обсуждается с турецкими властями: “Новое предприятие может стать “вторым Petkim”. Инвестиционная стоимость может составить примерно 3 млрд долларов. На комплексе Petkim исчерпаны возможности расширения. Новый проект должен быть построен рядом с комплексом Petkim. Мы ведем переговоры с правительством по оценке проекта в рамках “Стратегических инвестиций”. Это даст нам большую выгоду”.

    Отметим, что на прошлой неделе гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов заявил журналистам, что в рамках проекта по созданию нового нефтехимического предприятия начались инженерные работы, которые завершаться к концу года. Он отметил, что ведутся переговоры с потенциальными партнерами в связи с проектом. 

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