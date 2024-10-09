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В Загатале пройдет выставка-ярмарка KOB FEST

В Загатале пройдет выставка-ярмарка KOB FEST 11-13 октября в Загатале пройдет очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.
Энергетика
9 октября 2024 г. 10:02
В Загатале пройдет выставка-ярмарка KOB FEST

11-13 октября в Загатале пройдет очередная выставка-ярмарка KOB FEST, организованная Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOBİA.

Субъекты МСП Загаталы и близлежащих регионов, желающие представить свою продукцию и услуги на ярмарке, могут подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте агентства.

Отметим, что целью выставки-ярмарки KOB FEST является продвижение товаров и услуг, производимых субъектами МСП, а также расширение их возможностей для продаж.

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Версия на азербайджанском языке Zaqatalada “KOB FEST” sərgi-satış yarmarkası keçiriləcək

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