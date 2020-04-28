В Южной Корее закончилось сдаваемое иностранцам место в нефтехранилищах

В нефтехранилищах Республики Корея закончилось место для сдачи в лизинг иностранным компаниям и трейдерам на фоне падения спроса на нефтепродукты из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет агентство Bloomberg.

По словам источника агентства, южнокорейская государственная нефтяная корпорация (Korea National Oil Corp., KNOC) сдает иностранцам в аренду места в своих хранилищах объемом в 30 млн баррелей нефти. Еще 8 млн баррелей нефти может быть размещено в хранилищах компании Oilhub Korea Yeosu, контрольный пакет акций которой принадлежит государственной корпорации. Хотя часть контрактов по лизингу истекает во второй половине этого года, южнокорейская сторона планирует использовать высвободившиеся ресурсы в собственных целях или предоставит их местным производителям топлива, утверждает источник агентства.

Причиной этого послужило сокращение потребления углеводородов по всему миру и рост спроса на услуги нефтехранилищ на фоне низких цен на нефть. В условиях пандемии южнокорейские нефтеперерабатывающие предприятия запросили у властей доступ к государственным хранилищам.

"В странах Азии, за исключением Китая, наблюдается серьезный рост уровня заполнения хранилищ сырой нефти", - приводит Bloomberg слова сингапурского аналитика Алексиса Берсона. По его мнению, в южнокорейских хранилищах за последние две недели появились дополнительные 8 млн баррелей. Подобное быстрое заполнение нефтяных резервов происходит в Японии, Индии, Сингапуре, указывает агентство.

Как отмечает агентство, Республика Корея занимает четвертое место в Азии по возможности коммерческого хранения нефти, и ее энергетическая инфраструктура часто выступает в качестве перевалочного пункта для поставок в другие страны региона.