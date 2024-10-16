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В Японии впервые одобрили эксплуатацию АЭС, которой более 50 лет

В Японии впервые одобрили эксплуатацию АЭС, которой более 50 лет Управление по регулированию атомной энергетики Японии одобрило продолжение эксплуатации первого энергоблока АЭС "Такахама" (префектура Фукуи), которому в ноябре 2024 года исполнится 50 лет.
Энергетика
16 октября 2024 г. 08:11
В Японии впервые одобрили эксплуатацию АЭС, которой более 50 лет

Управление по регулированию атомной энергетики Японии одобрило продолжение эксплуатации первого энергоблока АЭС "Такахама" (префектура Фукуи), которому в ноябре 2024 года исполнится 50 лет.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Kyodo.

Подчеркивается, что это первый случай в Японии, когда регулятор одобрил продолжение эксплуатации энергоблока, чей возраст превысил 50 лет. После проведения всесторонних проверок японский регулятор пришел к выводу, что первый энергоблок АЭС "Такахама" соответствует всем нормам безопасности. Разрешение было выдано на 10 лет.

До недавнего времени предельный срок использования ядерных реакторов в Японии составлял 60 лет с учетом получения дополнительного разрешения на продление работы на рубеже 40 лет. Однако в 2023 году были утверждены поправки к законодательству, обязывающие проводить проверку безопасности АЭС через 30 лет после ввода в эксплуатацию и потом каждые 10 лет.

Правительство Японии после аварии на АЭС "Фукусима-1" весной 2011 года приняло решение остановить все атомные станции. Затем некоторые реакторы стали запускать вновь после усиления мер безопасности, в том числе в отношении возможных диверсий. Сейчас японские власти уделяют большое внимание перезапуску реакторов на фоне мирового роста цен на энергоносители.

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