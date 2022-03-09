В Японии не исключили выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине

Япония не исключает выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине в связи с ситуацией вокруг Украины и продолжающихся военных действий РФ.

Япония не исключает выхода из нефтегазовых проектов на Сахалине в связи с ситуацией вокруг Украины и продолжающихся военных действий РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда в ходе парламентских дебатов.

"Мы должны действовать хладнокровно, однако нам приходится думать об этом как о следующем решении, следующей карте, которую мы можем выложить на стол", - сказал он в ответ на вопрос одного из депутатов о политике Японии в отношении нефтегазовых проектов на Сахалине с японским участием.

Вместе с тем министр отметил, что Япония в целом хотела бы сохранить свое участие в этих проектах, но не исключает, что с российской стороны последует требование их покинуть. По словам Хагиуды, в настоящее время страны, вводя экономические санкции в отношении РФ, исходят в том числе из внутренней ситуации у себя и рассматривают различные варианты развития событий.

Нефтегазовая корпорация Exxon Mobil 1 марта в знак протеста против событий на Украине объявила об отзыве своих американских сотрудников, занятых в нефтегазовых проектах в России, в частности в проекте "Сахалин-1". Однако о сроках исполнения этого решения пока не сообщается. Всего в различных областях России работают порядка тысячи сотрудников Exxon Mobil. В японской компании Sodeco, владеющей 30% акций в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", ТАСС сообщили, что позиция в отношении ситуации вокруг выхода Exxon Mobil из проекта пока не определена.

Ранее британская BP заявила, что выйдет из состава акционеров "Роснефти", в которой ей принадлежало 19,75%. Норвежская нефтегазовая компания Equinor также приняла решение о выходе из совместных предприятий в России и о прекращении новых инвестиций в страну.

"Сахалин-1" - первый в России масштабный шельфовый проект на условиях соглашения о разделе продукции, которое было заключено в 1996 году. Оператор проекта - Exxon Neftegaz - дочерняя компания Exxon Mobil. В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), Sodeco (30%), ONGC Videsh Ltd. (20%). Проект предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги), расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря. Акционерами Sodeco выступают правительство Японии и частные компании Japex, ITOCHU, Marubeni, Inpex.