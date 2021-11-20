В Японии допустили возможность продажи запасов нефти

Японское правительство может разрешить продажу нефти из резервов, сообщает Report со ссылкой на Kyodo News.

Японское правительство может разрешить продажу нефти из резервов, сообщает Report со ссылкой на Kyodo News.

Данное решение призвано стабилизировать цены на данный вид топлива. В то же время некоторые политики выступили против принятия таких мер: несмотря на то, что законодательство страны разрешает использование запасов нефти в случае стихийного бедствия или недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке, раньше Япония никогда не высвобождала резервные запасы в ответ на рост цен.

Как рассказали источники агентства, в случае положительного решения правительства, данный процесс скорее всего будет осуществляться при сотрудничестве с США.

Япония начала создавать стратегические резервы после 1970-х годов. В настоящее время в стране имеются как государственные, так и частные хранилища. По состоянию на конец сентября у Японии достаточно запасов, чтобы обеспечить потребности страны на 242 дня.