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В Японии допустили возможность продажи запасов нефти

В Японии допустили возможность продажи запасов нефти Японское правительство может разрешить продажу нефти из резервов, сообщает Report со ссылкой на Kyodo News.
Энергетика
20 ноября 2021 г. 10:25
В Японии допустили возможность продажи запасов нефти

Японское правительство может разрешить продажу нефти из резервов, сообщает Report со ссылкой на Kyodo News.

Данное решение призвано стабилизировать цены на данный вид топлива. В то же время некоторые политики выступили против принятия таких мер: несмотря на то, что законодательство страны разрешает использование запасов нефти в случае стихийного бедствия или недостатка поставок из-за глобальных проблем на рынке, раньше Япония никогда не высвобождала резервные запасы в ответ на рост цен.

Как рассказали источники агентства, в случае положительного решения правительства, данный процесс скорее всего будет осуществляться при сотрудничестве с США.

Япония начала создавать стратегические резервы после 1970-х годов. В настоящее время в стране имеются как государственные, так и частные хранилища. По состоянию на конец сентября у Японии достаточно запасов, чтобы обеспечить потребности страны на 242 дня.

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Версия на английском языке Japan weighs oil reserves release to stabilize crude prices

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