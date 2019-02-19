В январе в Азербайджане произведены нефтепродукты на 217 млн манатов

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2019 года объем производства нефтепродуктов в Азербайджане в стоимостном выражении составил 216,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 5,6% меньше аналогичного периода прошлого года.

За отчетный период произведено 105,7 тыс. тонн автобензина, что на 3,1% ниже показателя прошлого года. На 1 февраля запасы готовой продукции составили 75,7 тыс. тонн автобензина.

В январе в стране произведено 167,1 тыс. тонн дизтоплива, 5,8 тыс. тонн нефтяного битума, что на 0,4% и 77,3% соответственно ниже аналогичного показателя за прошлый год.

Производство бензина для нефтехимии увеличилось на 59,6%, составив 25,7 тыс. тонн, керосина – на 1% - до 49 тыс. тонн, топочного мазута – на 29,3% - до 5,3 тыс. тонн, смазочных масел – на 11,8% - до 1,9 тыс. тонн. В прошлом месяце произведено 21,1 тыс. тонн нефтяного кокса, что равно прошлогоднему показателю.