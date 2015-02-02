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    ​В январе стоимость одной тонны авиационного топлива составила 495 долларов

    Стоимость 1-процентного серного мазута составила 252,36 долларов

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ За январь 2015 года стоимость одной метрической тонны авиационного топлива составила 494,90 долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это указано в котировках нефтепродуктов на FOB MED (İtaly), опубликованной изданием Platts European Marketscan.

    По информации, за прошлый месяц стоимость неэтилированного бензина составила 467,99 долларов, дизельного топлива - 449,45 долларов, 1-процентного серного мазута - 252,36 долларов.

    Согласно изданию Platts Crude Oil Marketwire, за январь этого года цена сырой нефти марки BTC FOB CEYHAN составила 49,53 доллара, сырой нефти марки Brent (DTD) - 47,86 долларов, сырой нефти марки Urals (MED) - 47,03 доллара США за баррель. 

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