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    В январе SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 80 тыс. тонн сырой нефти

    Информацию распространил SOCAR

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 79 935 тонн сырой нефти.

    Как сообщает Report, информацию распространил SOCAR.

    В январе 2016 года SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 258 тонн нефти.

    Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.

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