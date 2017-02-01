В январе SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 80 тыс. тонн сырой нефти

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компании Азербайджана (SOCAR) в январе этого года экспортировала из порта Новороссийск (Черное море, Россия) 79 935 тонн сырой нефти.

Как сообщает Report, информацию распространил SOCAR.

В январе 2016 года SOCAR экспортировал из порта Новороссийск 258 тонн нефти.

Отметим, что трубопровод Баку-Новороссийск проложен для транспортировки сырой нефти в северном направлении. С помощью данного трубопровода сырая нефть поставляется в порт Новороссийск, пролегая через территорию России. Соответствующее соглашение подписано в Москве 18 февраля 1996 года. Первую партию нефти транспортировали на мировой рынок 25 октября 1997 года.