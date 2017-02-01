В январе SOCAR экспортировал 71 тыс. тонн дизельного топлива

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2017 года Управление маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) экспортировало 71 459 тонн дизельного топлива.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, в прошлом месяце экспортировано 6 952 тонны авиатоплива, 7 915 тонн полиэтилена высокой плотности, 696 тонн изопропилового спирта, 6 165 тонн жидкой пиролизной смолы, 3 107 тонн пропилена и 2 741 тонн бутилен-бутадиеновой фракции.

Отметим, что в январе 2017 года на мировом рынке цена этилированного бензина (для 1 тонны) составила 553,42 доллара, авиатоплива - 504,23 доллара, дизельного топлива - 477,93 доллара, однопроцентного серного мазута - 330,93 доллара, полиэтилена высокой плотности - 1 221,25 долларов, бутилен-бутадиеновой фракции - 658,65 доллара, жидкой пиролизной смолы - 553,42 доллара, пропилена – 770 евро, изопропилового спирта – 940 евро.

В январе стоимость сырой нефти марки Brent на мировом рынке составила 54,67 доллара/баррель, Urals – 53,66 доллара/баррель, BTC FOB Ceyhan – 55,14 доллара/баррель.