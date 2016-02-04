В январе по трубопроводу БДТ транспортировано 2,3 млн. тонн азербайджанской нефти

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В январе 2016 года по основному экспортному трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) транспортировано 2 288 590 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), это на 7% меньше января 2015 года.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода БТД (2006 год) по 1 февраля 2016 года в БТД закачано 294 963 979 тонн нефти. Наряду с этим, в январе этого года по трубопроводу БТД транспортировано 358 533 тонн туркменской и казахстанской нефти.

Отметим, что трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу прокачивается также туркменская и казахстанская нефть.

В роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (с 30,10%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CİECO (2,50%) и ONGC (2,36%).