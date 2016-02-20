В январе по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортировано 400 тонн транзитной нефти

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года по магистральным нефтепроводам Азербайджана транспортировано 3,7 млн. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, из них 79,6% пришлось на экспортный трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Так, за отчетный месяц по данному трубопроводу транспортировано 2,91 млн. тонн нефти. За этот период по БДТ транспортировано 0,4 тыс. тонн транзитной нефти.

Отметим, что трубопровод БТД берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн. баррелей нефти. Трубопровод введен в эксплуатацию в 2006 году. В настоящее время из Азербайджана по БТД в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу прокачивается также туркменская и казахстанская нефть.