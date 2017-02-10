В январе ПО "Азнефть" добыто 537,4 тыс. тонн нефти и 438 млн кубометров газа

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ За январь этого года производственным объединением "Азнефть" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) добыто 537,406 тыс. тонн нефти, 438,3 млн кубометров газа. Об этом сообщили Report в "Азнефть".

Отмечается, что в прошлом месяце план по добыче нефти выполнен на 100,4% (537,406 тыс. тонн против плана в 535,040 тыс. тонн). План по добыче газа также выполнен: “Показатели добычи нефти и газа в первом месяце 2017 года стали успешным началом для ПО "Азнефть", занятого в сфере добычи нефти и газа на морских и сухопутных месторождениях. В целом, за этот период удалось предотвратить спад и нарастить добычу нефти и газа за счет успешных буровых работ. Помимо этого, в результате технико-геологических мероприятий удалось получить сверхплановые объемы нефти и газа из эксплуатируемых скважин”.

По информации, в январе текущего года проведены успешные буровые работы, по заказу ПО “Азнефть” сданы в эксплуатацию четыре новые скважины. “Из новых скважин добыто 343 тонны нефти”, - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в прошлом месяце из фонда недействующих скважин были сданы в эксплуатацию 11 скважин против запланированных двух. Из них фактически добыто 1 236 тонн нефти против плана в 663 тонны: “В январе проведено 55 геологических мероприятий, в результате добыта 4 401 тонна нефти, что означает рост соответственно на 15 мероприятий и 2 871 тонну нефти против запланированного. В результате технических и технологических мероприятий добыто 3 568 тонн нефти против запланированных 3 047 тонн”.