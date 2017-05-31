В январе начнутся тестовые поставки по TANAP

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Тестовые поставки газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP), призванному транспортировать азербайджанский газ в Турцию, а оттуда в Европу, начнутся в январе 2018 года.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам гендиректор SOCAR Turkey Enerji A.Ş. Заур Гахраманов.

"К концу апреля завершено 72,4% строительных работ по TANAP. Работы продвигаются по графику. В январе следующего года начнутся тестовые поставки газа. TANAP будет готов к эксплуатации к середине следующего года", - сказал З. Гахраманов.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос, какой газ будет использоваться при тестовых поставках: "Скорее всего, это не будет газ с "Шахдениз". Для тестовых поставок потребуется примерно 1-2 млрд кубометров газа".

Отметим, что TANAP удовлетворит 12% газовых потребностей Турции. Участок TANAP до Эскишехира планируется завершить к июню 2018 года.

TANAP предусматривает поставки газа в Турцию и Европу в рамках второго этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод, являющийся частью Южного газового коридора, строится на территории Турции и подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

17 марта 2015 года в турецком Карсе состоялась церемония закладки фундамента TANAP. Трубопровод планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году. Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу. Продажи газа на территории Турции будет осуществлять компания BOTAŞ. Общая протяженность трубопровода составляет 1 850 км. По дну Мраморного моря будет проложен 19-километровый участок.