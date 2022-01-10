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В январе Молдова будет закупать газ у "Газпрома" по новой цене

В январе Молдова будет закупать газ у "Газпрома" по новой цене В январе российский газ обойдется для Молдовы дороже, чем в декабре.
Энергетика
10 января 2022 г. 15:02
В январе Молдова будет закупать газ у Газпрома по новой цене

В январе российский газ обойдется для Молдовы дороже, чем в декабре.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости глава "Молдовагаза" Вадим Чебан.

"Закупочная цена газа в январе выросла до 647 долларов США за тысячу кубометров", — сказал он.

При этом в декабре топливо для Кишинева стоило 550 долларов за тысячу кубометров.

Эта ситуация может привести к тому, что Национальному агентству по регулированию энергетики придется вновь пересматривать тариф для потребителей. В ноябре он вырос с 245 до 586 долларов за тысячу кубометров, а с 1 января стал ниже на три доллара.

На днях президент Молдовы Майя Санду в срочном порядке созвала Высший совет безопасности, чтобы обсудить возможный энергетический кризис. Совбез рекомендовал правительству принять меры для обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

В конце октября власти республики уже вводили режим ЧП в энергетическом секторе, так как соглашение с "Газпромом" подходило к концу, а продлению мешала неуплата Кишиневом долгов. Тем не менее 29 октября стороны заключили новый пятилетний контракт.

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Версия на английском языке Moldova to buy gas from Russia’s Gazprom at new price

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