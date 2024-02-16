В январе количество обращений в "Азеригаз" сократилось

С января текущего года по настоящее время в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 123 349 обращений.

С января текущего года по настоящее время в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) поступило 123 349 обращений.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник отдела аварийной службы 104 "Азеригаз" Халида Шимшек в ходе акции "Открытые двери" для представителей СМИ и НПО.

По ее словам, количество поступивших заявлений сократилось на 6 826 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Шимшек подчеркнула, что причиной снижения числа обращений стали проведенные за это время работы по реконструкции и восстановлению, а также замена счетчиков.