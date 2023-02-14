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В январе "Азерэнержи" и "Азеришыг" увеличили производство электроэнергии

В январе "Азерэнержи" и "Азеришыг" увеличили производство электроэнергии 18:21
Энергетика
14 февраля 2023 г. 20:10
В январе Азерэнержи и Азеришыг увеличили производство электроэнергии

В январе 2023 года ОАО “Азерэнержи” увеличило производство электроэнергии на 190 миллионов кВт/ч или на 8,14% до 2 миллиардов 523,5 миллиона кВт/ч.

Об этом Report сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Сообщается, что производство электроэнергии на тепловых электростанциях (ТЭС) увеличилось на 203,8 млн кВт/ч или на 9,03% до 2 млрд 460 млн кВт/ч, на гидроэлектростанциях (ГЭС) снизилось на 13,8 млн кВт/ч или на 17,85% до 63,5 млн кВт/ч.

Производство электроэнергии на ветряных электростанциях по ОАО "Азеришыг" увеличившись на 0,08 млн кВт/ч, или 2,09%, составило 4 млн кВт/ч, а по независимым электростанциям - увеличившись на 13,4 млн кВт/ч, или 7,05%, составило 203,5 млн кВт/ч.

Отметим, что за январь текущего года производство электроэнергии по республике увеличилось на 195,9 млн кВт/ч, то есть на 7,7%, до 2 млрд 755,9 млн кВт/ч, по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.

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