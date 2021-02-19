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В январе Азербайджан незначительно увеличил экспорт сырой нефти

В январе Азербайджан незначительно увеличил экспорт сырой нефти За январь этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 4 млн 014 тыс. 270,28 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
19 февраля 2021 г. 18:14
В январе Азербайджан незначительно увеличил экспорт сырой нефти

За январь этого года Азербайджан, согласно данным таможенных деклараций, экспортировал 4 млн 014 тыс. 270,28 тонн сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, стоимость этой продукции составила 1 млрд 359 млн 732,8 тыс. долларов США.

В первом месяце года количество экспортируемой продукции на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а ее стоимость снизилась на 30,64%.

Доля продукции в общем экспорте Азербайджана составила 83,73%.

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Версия на азербайджанском языке Yanvarda Azərbaycan xam neft ixracını cüzi artırıb

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