В январе-августе 55% электроэнергии, произведенной в НАР, пришлось на ВИЭ

В январе-августе текущего года 55% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную энергетическую службу Нахчыванской АР.
Согласно информации, 45% от общего объема электроэнергии, произведенной в январе-августе текущего года, было произведено ТЭС, 42% - приходится ГЭС, 13% - СЭС.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем электроэнергии, произведенной альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, увеличился на 20%.