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В январе-августе 55% электроэнергии, произведенной в НАР, пришлось на ВИЭ

В январе-августе 55% электроэнергии, произведенной в НАР, пришлось на ВИЭ В январе-августе текущего года 55% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.
Энергетика
10 сентября 2024 г. 16:32
В январе-августе 55% электроэнергии, произведенной в НАР, пришлось на ВИЭ

В январе-августе текущего года 55% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную энергетическую службу Нахчыванской АР.

Согласно информации, 45% от общего объема электроэнергии, произведенной в январе-августе текущего года, было произведено ТЭС, 42% - приходится ГЭС, 13% - СЭС.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем электроэнергии, произведенной альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, увеличился на 20%.

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Версия на английском языке Green energy makes up 55% of power generation in Azerbaijan’s Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda elektrik enerjisi istehsalının 55 %-i “yaşıl enerji”nin payına düşür

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