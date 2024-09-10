В январе-августе 55% электроэнергии, произведенной в НАР, пришлось на ВИЭ

В январе-августе текущего года 55% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

В январе-августе текущего года 55% всей электроэнергии, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике, пришлось на альтернативные и возобновляемые источники энергии.

Об этом сообщает нахчыванское бюро Report со ссылкой на Государственную энергетическую службу Нахчыванской АР.

Согласно информации, 45% от общего объема электроэнергии, произведенной в январе-августе текущего года, было произведено ТЭС, 42% - приходится ГЭС, 13% - СЭС.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем электроэнергии, произведенной альтернативными и возобновляемыми источниками энергии, увеличился на 20%.