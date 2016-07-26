В вопросе DESFA Греция обвиняет Еврокомиссию

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Министр охраны окружающей среды и энергетики Панос Скурлетис обвинил Еврокомиссию в том, что вопрос приватизации компании DESFA, являющейся оператором газораспределительной сети Греции, остался нерешенным.

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, министр выступил с этим заявлением в парламенте.

П.Скурлетис отметил, что официальный Брюссель выдвинул условие не только снизить 66% доли Государственной нефтяной компании (SOCAR), выигравшей тендер, до 49%, но и снизить доли до пассивных акционеров, не обладающих правом голоса в управлении оператора.

Отдельные депутаты заявили, что министр лишил экономику Греции от 400 млн. евро и 10 млрд. евро, которые SOCAR должен был вложить в будущем.

Напомним, что в 2013 году SOCAR стал победителем международного тендера на продажу 66% акций DESFA за 400 млн. евро. Однако впоследствии Европейская комиссия выразила обеспокоенность по поводу данного соглашения и приступила к расследованиям. Правительство Греции, исходя из принципа недопущения монополии, предлагает продать 17% пакета акций DESFA третьей стороне.