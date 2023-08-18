В Венгрии предложили поставлять российский газ в страну через "Турецкий поток"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.

Объем газа, поступающий в его страну из России через Украину, может быть перенаправлен на "Турецкий поток", если транзит прекратится после 2024 года.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия вовремя приняла меры, чтобы усилия по диверсификации касались не только источников, но и маршрутов... Ведь зачем нужны маршруты, если нет источников, и зачем нужны источники, если нет маршрутов? Для поставок газа нужно и то, и другое", - сказал глава ведомства.

По словам дипломата, очень важно, что есть газопровод "Турецкий поток", пропускная способность в Венгрию которого составляет 8,5 миллиарда кубометров. Сийярто отметил, что она может полностью включить весь объем газа, поступающий из России в Венгрию по долгосрочному контракту.