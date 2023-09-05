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В Венгрии начали строить шестой энергоблок АЭС "Пакш"

В Венгрии начали строить шестой энергоблок АЭС "Пакш" В Венгрии начались работы по строительству шестого энергоблока единственного в стране АЭС "Пакш".
Энергетика
5 сентября 2023 г. 15:22
В Венгрии начали строить шестой энергоблок АЭС Пакш

В Венгрии начались работы по строительству шестого энергоблока единственного в стране АЭС "Пакш".

Как передает Report, об этом представитель правительства страны Золтан Ковач написал в соцсети "X".

"Министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - отметил он.

По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2 000 до 4 400 мегаватт - остается реалистичной.

В настоящее время атомная электростанция вырабатывает почти половину электроэнергии, необходимой стране.

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