В Венгрии начали строить шестой энергоблок АЭС "Пакш"

В Венгрии начались работы по строительству шестого энергоблока единственного в стране АЭС "Пакш".

В Венгрии начались работы по строительству шестого энергоблока единственного в стране АЭС "Пакш".

Как передает Report, об этом представитель правительства страны Золтан Ковач написал в соцсети "X".

"Министр иностранных дел Петер Сийярто объявил о важной вехе в расширении АЭС "Пакш". Начались земляные работы для будущего шестого энергоблока, что стало первым шагом в подготовке к строительству", - отметил он.

По его словам, несмотря на ряд существующих проблем, конечная цель проекта - к 2030 году увеличить ядерный потенциал Венгрии с 2 000 до 4 400 мегаватт - остается реалистичной.

В настоящее время атомная электростанция вырабатывает почти половину электроэнергии, необходимой стране.