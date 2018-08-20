Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Венесуэле начинают поднимать цены на бензин.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По его словам, этот процесс будет осуществляться поэтапно в течение двух лет и за этот период должна быть устранена ситуация, в которой бензин практически можно получить даром.

Напомним, что в Венесуэле 1 литр бензина продается за 0,01 долларов США, что является самой низкой ценой в мире.