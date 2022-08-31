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В Великобритании запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция

В Великобритании запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция В Великобритании запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию. Проект Hornsea 2 в Северном море начал работать в полном объеме
Энергетика
31 августа 2022 г. 20:57
В Великобритании запущена крупнейшая в мире морская ветряная электростанция

В Великобритании запустили крупнейшую в мире морскую ветряную электростанцию. Проект Hornsea 2 в Северном море начал работать в полном объеме

Об этом Report сообщает со ссылкой на BBC.

Электростанция расположена в 90 километрах к востоку от побережья английского графства Восточный райдинг Йоркшира. Отмечается, что она может обеспечить энергией около 1,3 миллиона домов - этого будет достаточно для такого города, как Манчестер, в агломерации которого проживают свыше двух миллионов человек.

"Это огромный шаг вперед в нашем пути по направлению к собственной безопасной энергетике", - заявил подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Cостоящая из 165 ветряных турбин Hornsea 2 недолго будет считаться самой большой в мире морской электростанцией такого типа. Дело в том, что в 2023 году планируют ввести в строй энергоустановку Dogger Bank в Северном море, которая сможет обеспечить электричеством шесть миллионов домов.

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