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В Великобритании задумались о развитии атомной энергетики

В Великобритании задумались о развитии атомной энергетики Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности.
Энергетика
19 августа 2023 г. 16:32
В Великобритании задумались о развитии атомной энергетики

Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр ядерной энергетики Великобритании Эндрю Боуи в интервью изданию Nikkei Asia.

"Британское правительство полностью привержено новой атомной энергетике после почти трех десятилетий недофинансирования… В целом мы открыты для инвесторов из-за рубежа", - отметил министр.

При этом он добавил, что с учетом последствий для нацбезопасности будут "определенные правила" в отношении российских и китайских инвесторов.

По его словам, из-за конфликта в Украине британцы впервые рассматривают ядерную энергетику в положительном свете как возможность поддержания энергобезопасности страны. При этом многие крупные ядерные проекты, в которых принимают участие китайские инвесторы, "погрязли в спорах о финансировании", потому что законодатели обеспокоены участием КНР в критически важной британской инфраструктуре.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ. После начала войны в Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.

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Версия на английском языке UK eyes boosting nuclear energy as key energy source

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