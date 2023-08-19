В Великобритании задумались о развитии атомной энергетики

Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности.

Правительство Великобритании привержено развитию атомной энергетики в качестве ключевого источника энергии, но опасается китайских инвестиций из соображений национальной безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр ядерной энергетики Великобритании Эндрю Боуи в интервью изданию Nikkei Asia.

"Британское правительство полностью привержено новой атомной энергетике после почти трех десятилетий недофинансирования… В целом мы открыты для инвесторов из-за рубежа", - отметил министр.

При этом он добавил, что с учетом последствий для нацбезопасности будут "определенные правила" в отношении российских и китайских инвесторов.

По его словам, из-за конфликта в Украине британцы впервые рассматривают ядерную энергетику в положительном свете как возможность поддержания энергобезопасности страны. При этом многие крупные ядерные проекты, в которых принимают участие китайские инвесторы, "погрязли в спорах о финансировании", потому что законодатели обеспокоены участием КНР в критически важной британской инфраструктуре.

С начала энергетического кризиса в 2022 году власти Великобритании предприняли шаги для сокращения импорта энергоносителей из РФ. После начала войны в Украине Запад усилил санкционное давление на Россию.