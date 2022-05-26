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В Великобритании введут сбор на сверхприбыль от нефти и газа

В Великобритании введут сбор на сверхприбыль от нефти и газа Великобритания планирует ввести 25-процентный сбор со сверхприбыли нефтегазовых компаний в рамках мер по решению кризиса стоимости жизни.
Энергетика
26 мая 2022 г. 15:56
В Великобритании введут сбор на сверхприбыль от нефти и газа

Великобритания планирует ввести 25-процентный сбор со сверхприбыли нефтегазовых компаний в рамках мер по решению кризиса стоимости жизни.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщило министерство финансов страны.

"Новый 25%-процентный сбор будет взиматься со сверхприбыли, которую получают нефтяные и газовые компании, чтобы помочь семьям со стоимостью жизни", — отмечено в пресс-релизе ведомства.

Инфляция в Великобритании в последние месяцы бьет рекорды. В начале мая Банк Англии повысил прогноз инфляции на 2022 год и ожидает ее ускорения до 10,25% в четвертом квартале, что может быть историческим рекордом. В результате миллионы семей в стране столкнулись с беспрецедентным ростом цен на электричество и газ на 700 фунтов в год после повышения в начале апреля ценового порога на энергию на 54%.

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Версия на английском языке UK imposing tax on excess profits from oil & gas

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