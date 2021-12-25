О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Великобритании пройдет экстренная встреча с энергокомпаниями из-за роста цен

В Великобритании пройдет экстренная встреча с энергокомпаниями из-за роста цен Правительство Великобритании проведет в понедельник экстренные переговоры с главами энергетических компаний на фоне опасений, что рост оптовых цен на газ приведет к увеличению затрат по счетам.
Энергетика
25 декабря 2021 г. 09:32
В Великобритании пройдет экстренная встреча с энергокомпаниями из-за роста цен

Правительство Великобритании проведет в понедельник экстренные переговоры с главами энергетических компаний на фоне опасений, что рост оптовых цен на газ приведет к увеличению затрат по счетам.

Об этом передает Report со ссылкой на газету Times.

Энергетические компании этой страны предупредили о "национальном кризисе" в стране, которым угрожает повышение цен на газ. Котирующиеся в Лондоне Good Energy, EDF и торговая организация Energy UK потребовали срочного вмешательства правительства из-за беспрецедентного уровня цен.

Times указывает на то, что оптовые цены на газ растут из-за холодов, "низких объемов экспорта газа" из России и приостановки работы нескольких реакторов АЭС во Франции.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке UK to host emergency meeting with energy companies due to rising prices

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
Эксперт: Российские миротворцы дают возможность французскому кандидату заработать очки на выборах
23 декабря 2021 г. 11:41
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
В Баку на 22 улицах созданы 106 одноуровневых пешеходных переходов
20 декабря 2021 г. 11:18
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi