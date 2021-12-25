В Великобритании пройдет экстренная встреча с энергокомпаниями из-за роста цен

Правительство Великобритании проведет в понедельник экстренные переговоры с главами энергетических компаний на фоне опасений, что рост оптовых цен на газ приведет к увеличению затрат по счетам.

Правительство Великобритании проведет в понедельник экстренные переговоры с главами энергетических компаний на фоне опасений, что рост оптовых цен на газ приведет к увеличению затрат по счетам.

Об этом передает Report со ссылкой на газету Times.

Энергетические компании этой страны предупредили о "национальном кризисе" в стране, которым угрожает повышение цен на газ. Котирующиеся в Лондоне Good Energy, EDF и торговая организация Energy UK потребовали срочного вмешательства правительства из-за беспрецедентного уровня цен.

Times указывает на то, что оптовые цены на газ растут из-за холодов, "низких объемов экспорта газа" из России и приостановки работы нескольких реакторов АЭС во Франции.