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В Великобритании прекратила работу последняя угольная электростанция

В Великобритании прекратила работу последняя угольная электростанция Сегодня в Великобритании закрылась последняя действующая угольная электростанция.
Энергетика
30 сентября 2024 г. 23:17
В Великобритании прекратила работу последняя угольная электростанция

Сегодня в Великобритании закрылась последняя действующая угольная электростанция.

Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщил замминистра энергетики страны Майкл Шенкс.

Он уточнил, что это произошло спустя 142 года после открытия первой из них.

"С учетом того, что вся сила Британии основывалась на угле, это поистине знаменательный день", - заявил экс-глава министерства окружающей среды (1993-1997). член Палаты лордов Джон Гаммер.

Отмечается, что электростанция в городе Рэтклифф-он-Сор (графство Ноттингемшир), работавшая с 1968 года, закрылась на год раньше первоначально запланированного срока. Таким образом Великобритания стала первым членом Группы семи (G7), полностью прекратившим использование угля для производства электроэнергии.

Британские власти активно работают над осуществлением так называемого зеленого энергетического перехода, в котором ключевая роль отводится атомной энергии и энергии ветра. В прошлом году страна покрыла 34,7% своих потребностей в электричестве за счет газовых электростанций, 32,8% - за счет энергии ветра и солнца и 13,8% за счет АЭС. Однако эксперты опасаются, что к началу 30-х годов страна может временно столкнуться с нехваткой электроэнергетических мощностей. Это связано с предстоящим выводом из эксплуатации всех действующих в стране АЭС, вырабатывающих сейчас остатки своего ресурса.

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