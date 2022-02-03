В Великобритании на 54% повысили верхний предел цен на электроэнергию

Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ.

Управление рынков газа и электроэнергии Великобритании увеличило на 54% верхний предел цен на электроэнергию для потребителей на фоне взлета цен на газ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, регулятор объявил о том, что с 1 апреля 2022 года максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит 1 971 фунтов стерлингов в год (2,67 тыс. долларов США).

Таким образом, счет за электроэнергию для каждого домохозяйства может вырасти на 693 фунтов (940 долларов) в год. Это стало самым крупным повышением максимума с 2019 года, когда подобный механизм был впервые применен.

"Энергетический рынок столкнулся с огромными сложностями из-за беспрецедентного роста мировых цен на газ - событие, которое произошло впервые за 30 лет, и роль Управления рынков газа и электроэнергии Соединенного Королевства как энергетического регулятора состоит в том, чтобы гарантировать, что в рамках предела максимальной цены компании могут устанавливать лишь справедливую цену, которая основывается на реальных расходах на поставку электричества и газа", - отмечается в заявлении регулятора.

В Великобритании в 2021 году рост цен на оптовую электроэнергию вырос более чем в четыре раза - с 55 фунтов (75 долларов) за 1 МВт в декабре 2020 года до 245 фунтов (330 долларов) за 1 МВт в декабре 2021 года. По оценкам экспертов, скачок цен на природный газ ответственен за 85% этого роста, учитывая, что этот вид топлива занимает 40% в энергетическом балансе Соединенного Королевства. Это привело к массовому банкротству на британском рынке поставщиков электроэнергии. Свою деятельность прекратили или перешли под внешнее управление более 25 энергетических компаний Великобритании, которые обслуживали несколько миллионов человек.

Рост цен на электроэнергию в Великобритании сопровождается рекордными за последние 30 лет показателями инфляции. В декабре 2021 года она составила в годовом выражении 5,4%, а в апреле должна преодолеть рубеж в 6%.