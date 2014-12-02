В Вашингтоне указывают на выгоду от падения цен на нефть для экономики США

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Резкое падение цен на нефть станет благоприятным фактором для США, поскольку дешевое топливо увеличит расходы американцев на иные товары и услуги и сделает восстановление экономики страны более стабильным. Такое мнение высказал глава Федерального резервного банка Нью-Йорка Уильям Дадли.

По данным Института управления поставками (ISM), рост деловой активности в сфере промышленного производства в США в ноябре оказался сильнее, чем ожидали аналитики, опрошенные агентством Bloomberg.

Вместе с тем уменьшение котировок нефти негативно отразится на компаниях, инвестирующих в добычу нефти и природного газа в США,.

По словам Дадли, Федрезерву следует проявить осторожность в вопросе увеличения базовых ставок. С учетом того, что безработица в стране превышает таргетируемый уровень, а инфляция до него не дотягивает, риск преждевременной нормализации кредитно-денежной политики "существенно выше, чем риск сделать это чуть позже, чем нужно".

Также глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что Федрезерв не планирует давать гарантии, что кредитно-денежная политика будет смягчена в случае резкого падения фондовых рынков, информирует Report со ссылкой на Росбалт.