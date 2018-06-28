Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В рамках 27-й Всемирной газовой конференции в штаб-квартире ВР в Вашингтоне состоялось мероприятие, посвященное Южному газовому коридору.

Как сообщили Report в министерстве энергетики Азербайджана, в мероприятии приняли участие члены Администрации США, конгрессмены и сенаторы, представители дипломатического корпуса, дипломаты, бизнесмены, а также представители ведущих мозговых центров.

Открывший мероприятие гендиректор BP Боб Дадли рассказал о значимости Южного газового коридора и проделанной работе. Он подчеркнул, что благодаря дальновидной политике и сильной политической воле президента Азербайджана этот проект удалось осуществить.

Затем выступил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. Он отметил роль партнерских отношений и сотрудничества при реализации данного проекта. Министр поблагодарил американское правительство за оказанную поддержку, высоко оценив роль BP в сдаче проекта в положенный срок.

Помощник госсекретаря США, глава Бюро по энергоресурсам Франк Фэннон поблагодарил Азербайджан и всех партнеров, привлеченных к реализации этого масштабного энергетического проекта.