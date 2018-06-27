В Вашингтоне рассмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международным энергоагентством

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ В Вашингтоне в рамках 27-й Всемирной газовой конференции состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.

Как сообщили Report в министерстве, во время встречи стороны обсудили оценки и прогнозы Международного энергетического агентства по тенденциям развития рынка нефти и газа, поговорили об усиливающейся стратегической роли Азербайджана в глобальном энергетическом пространстве за счет реализуемых проектов, просмотрены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Международным энергетическим агентством.

Фатих Бирол довел до внимания заинтересованность в сотрудничестве в соответствующих проектах в энергетической сфере и сообщил, что в сентябре планируется его визит в Баку.

Министр энергетики П.Шахбазов высоко оценил деятельность МЭА, отметил важность подобного визита с целью определения направлений двусторонних связей.

В Вашингтоне также состоялась встреча с главным исполнительным директором компании UNİPER Клаусом Шафером.

К.Шафер назвал Азербайджан одним из основных партнеров компании UNİPER и сообщил о намерении продолжать сотрудничество.

Министр энергетики с точки зрения расширения имеющегося сотрудничества с UNİPER донес до внимания такие потенциальные направления, как обмен опытом, техническую поддержку регулирующему органу в сфере энергетики, реконструкцию газораспределяющей сети на Абшероне.

На встрече также обсудили развитие сферы восстанавливаемой энергии.