В Узбекистане запустят строительство 4 электростанций мощностью 2400 мегаватт

В Ташкенте построят четыре крупные солнечные электостанции.

В Ташкенте построят четыре крупные солнечные электостанции.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сообщается, что в Кибрае уже идет строительство фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 400 мегаватт. Сегодня дадут старт строительству еще трех станций: в Юкоричирчиксом районе мощностью 700 мегаватт, в Ахангаранском районе - 1 тыс. мегаватт и в Буке - 300 мегаватт.

Планируется, что на полной мощности станции будут вырабатывать 6 млрд киловатт в год. По словам президента, в эти проекты вложили более 2 млрд долларов прямых инвестиций.

"Электроэнергии этих станций хватит для удовлетворения потребностей 2 млн жителей и 30 тыс. предприятий", - отметил Мирзиёев.

Кроме того, для стабильного электроснабжения города обновят существующие подстанции, построят дополнительные высоковольтные сети, реконструируют тепловые центры, запустят технологию когенерации.