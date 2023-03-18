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В Узбекистане запустят строительство 4 электростанций мощностью 2400 мегаватт

В Узбекистане запустят строительство 4 электростанций мощностью 2400 мегаватт В Ташкенте построят четыре крупные солнечные электостанции.
Энергетика
18 марта 2023 г. 16:38
В Узбекистане запустят строительство 4 электростанций мощностью 2400 мегаватт

В Ташкенте построят четыре крупные солнечные электостанции.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Узбекистан, об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Сообщается, что в Кибрае уже идет строительство фотоэлектрической станции (ФЭС) мощностью 400 мегаватт. Сегодня дадут старт строительству еще трех станций: в Юкоричирчиксом районе мощностью 700 мегаватт, в Ахангаранском районе - 1 тыс. мегаватт и в Буке - 300 мегаватт.

Планируется, что на полной мощности станции будут вырабатывать 6 млрд киловатт в год. По словам президента, в эти проекты вложили более 2 млрд долларов прямых инвестиций.

"Электроэнергии этих станций хватит для удовлетворения потребностей 2 млн жителей и 30 тыс. предприятий", - отметил Мирзиёев.

Кроме того, для стабильного электроснабжения города обновят существующие подстанции, построят дополнительные высоковольтные сети, реконструируют тепловые центры, запустят технологию когенерации.

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Версия на английском языке Uzbekistan to construct 4 power plants with capacity of 2,400 megawatts

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